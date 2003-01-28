FACUA muestra su gran satisfacción ante la paralización cautelar de los créditos del 'caso Opening'
La Federación indica que se trata de un primer éxito en el procedimiento judicial que revela una vez más la fuerza del movimiento de consumidores organizado.
FACUA.org
España-28/01/2003
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La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios (FACUA) muestra su gran satisfacción por la decisión adoptada por la titular del Juzgado de Primera Instancia número 8 de Sevilla de ordenar la paralización cautelar de los créditos de los afectados