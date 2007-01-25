FACUA muestra su satisfacción por la investigación abierta por Bruselas sobre las tarifas eléctricas reguladas para las grandes industrias
La Federación lleva años reclamando la supresión de la tarifa G4 por ser desproporcionadamente baja y contradictoria con un marco liberalizado en el que sólo los usuarios domésticos deberían disfrutar de una tarifa regulada.
FACUA.org
Europa-25/01/2007
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