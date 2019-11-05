Nuestras acciones

FACUA pedirá que varios responsables municipales sean citados para declarar en el caso Magrudis

La investigación policial pone de manifiesto que se produjeron aún más irregularidades en las responsabilidades inspectoras del Ayuntamiento de Sevilla que las que ya había dado a conocer la asociación.

FACUA.org
España-05/11/2019
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El equipo jurídico de FACUA-Consumidores en Acción pedirá a la titular del Juzgado de Instrucción número 10 de Sevilla, Pilar Ordóñez, que varios responsables municipales sean citados para declarar en el caso Magrudis. Este martes,

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