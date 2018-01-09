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FACUA pide a Fomento que multe a Iberpistas y la inste a indemnizar a los afectados por el caos de la AP6

En su escrito reclama además la devolución de todos los importes cobrados a los usuarios que intentaron transitar por esta vía.

FACUA.org
España-09/01/2018
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FACUA-Consumidores en Acción ha pedido al Ministerio de Fomento que abra expediente sancionador a Iberpistas y la inste a indemnizar a los afectados por el caos en la AP-6 tras la nevada en esta vía a su paso por Segovia, camino a la Comunidad de Madrid.

FACUA ha remitido un

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