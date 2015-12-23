FACUA pide a la Fiscalía que indague si Iberdrola cometió un delito contra el mercado y los consumidores
La asociación señala que del expediente de la CNMC que multa a la empresa se podría desprender una posible conducta delictiva.
FACUA.org
España-23/12/2015
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Estos hechos han supuesto una sanción de 25 millones de euros, impuesta por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). | Imagen: flickr.com/mahatsorri (CC BY-ND 2.0).
FACUA-Consumidores en Acción ha puesto en conocimiento de la Fiscalía General del Estado la manipulación de los precios de energía llevada a cabo por Iberdrola y le solicita que investigue si la compañía ha cometido, con estas acciones, un delito contra e