Nuestras accionesPor la manipulación del precio de la energía

FACUA pide a la Fiscalía que indague si Iberdrola cometió un delito contra el mercado y los consumidores

La asociación señala que del expediente de la CNMC que multa a la empresa se podría desprender una posible conducta delictiva.

FACUA.org
España-23/12/2015
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FACUA-Consumidores en Acción ha puesto en conocimiento de la Fiscalía General del Estado la manipulación de los precios de energía llevada a cabo por Iberdrola y le solicita que investigue si la compañía ha cometido, con estas acciones, un delito contra e

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