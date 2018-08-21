FACUA pide a Liberbank que mantenga la atención al público en Morcín (Asturias) todos los días laborales
La asociación ha tenido conocimiento, a través de su delegación territorial en el Principado, de que esta entidad bancaria ha reducido el horario de apertura de su sucursal en este pueblo, quedando disponible únicamente algunos días.
FACUA.org
Asturias-21/08/2018
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FACUA indica que los usuarios pueden tener dificultades para trasladarse a otra región ante este cierre parcial de la sucursal. | Imagen: Europa Press.
FACUA-Consumidores en Acción reclama a Liberbank que garantice a los usuarios de Morcín (Asturias) que sean clientes puedan disponer de una atención física y personalizada en la sucursal de este municipio sin tener que desplazarse fuera durante todos los días la