Nuestras accionesAcuerdo entre los dos partidos mayoritarios

FACUA pide a PP y PSOE que abran la redacción de la ley de desahucios a toda la sociedad civil

Las formaciones políticas que permitieron la burbuja inmobiliaria, fraudes hipotecarios y 350.000 desahucios no pueden diseñar esta ley sin contar con el resto de fuerzas políticas y organizaciones ciudadanas.

FACUA.org
España-08/11/2012
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Ante el acuerdo alcanzado por PP y PSOE para poner en marcha medidas urgentes contra los desahucios, FACUA-Consumidores en Acción pide a estos dos partidos que tengan en cuenta a la sociedad civil a la hora de redactar la normativa.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya S&a

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