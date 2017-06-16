FACUA pide al Gobierno de Aragón que retire el canon de saneamiento, por no estar justificado
La asociación recuerda al Gobierno autonómico que el cobro de este impuesto puede favorecer el corte de un suministro esencial a quienes no puedan afrontar el pago del mismo.
FACUA.org
Aragón-16/06/2017
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FACUA-Consumidores en Acción ha pedido al Gobierno de Aragón que desista de su intención de cobrar a los ciudadanos residentes en Zaragoza el denominado Impuesto sobre la Contaminación de las Aguas (ICA), anteriormente conocido como canon de saneamiento, por no estar j