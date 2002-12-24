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FACUA pone en marcha una web como centro de información de los afectados por defectos de fabricación en el Peugeot 307

La Federación ha recibido más de cincuenta denuncias de toda España por importantes defectos que pueden afectar gravemente a la seguridad.

FACUA.org
España-24/12/2002
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La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) ha puesto en marcha una página web como centro de información de los afectados por defectos de fabricación en el Peugeot 307. En www.facua.org/307defectos puede accederse a informaci&o

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