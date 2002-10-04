FACUA pregunta al Gobierno cuántos 'casos Opening' deben repetirse para que modifique la Ley de Crédito al Consumo
El cierre de la academia Start-Up, en Cádiz, vuelve a situar a los usuarios en una situación de indefensión.
FACUA.org
España-04/10/2002
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La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) pregunta al Gobierno cuántos casos Opening deben repetirse para que modifique la Ley de Créditos al Consumo de forma que cualquier préstamo destinado a la compra de un producto o la co