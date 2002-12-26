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FACUA recibe dos casos de vehículos Peugeot 307 que se incendiaron de forma espontánea

La Federación ha recibido ya más de setenta denuncias de toda España por importantes defectos que pueden afectar gravemente a la seguridad.

FACUA.org
España-26/12/2002
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La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) ha recibido dos casos de vehículos Peugeot 307 que se incendiaron de forma espontánea hasta quedar parcialmente calcinados. Los hechos ocurrieron en Salamanca y Málaga y sus ocupantes

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