FACUA recibe dos casos de vehículos Peugeot 307 que se incendiaron de forma espontánea
La Federación ha recibido ya más de setenta denuncias de toda España por importantes defectos que pueden afectar gravemente a la seguridad.
FACUA.org
España-26/12/2002
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) ha recibido dos casos de vehículos Peugeot 307 que se incendiaron de forma espontánea hasta quedar parcialmente calcinados. Los hechos ocurrieron en Salamanca y Málaga y sus ocupantes