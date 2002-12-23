FACUA recibe numerosas denuncias por importantes defectos de fabricación en el Peugeot 307 que pueden afectar gravemente a la seguridad
Peugeot llamó a revisión a más de 30.000 vehículos en julio con el argumento de un simple fallo en el limpiaparabrisas, pero los defectos continúan produciéndose.
FACUA.org
España-23/12/2002
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) ha recibido cincuenta y seis denuncias desde veintiuna provincias españolas por importantes defectos de fabricación en el Peugeot 307 que en la mayoría de los casos pueden llegar a afe