FACUA recibe numerosas reclamaciones por un problema en el lector Blu-ray de la consola PlayStation 3
El servicio técnico de Sony tarda hasta 3 meses en entregar los equipos a los usuarios. La empresa no se ha manifestado sobre la posible existencia de un defecto de fabricación generalizado en estos equipos ante la reclamación planteada por FACUA.
FACUA.org
España-05/08/2008
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FACUA-Consumidores en Acción está recibiendo numerosas reclamaciones por un problema en la lente del lector Blu-ray de la PlayStation 3. El servicio técnico de Sony está tardando hasta 3 meses en entregar los equipos a los usuarios.
Por el momento, Sony no se h