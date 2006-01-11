FACUA recibió en 2005 más de 500 quejas por defectos en el Peugeot 307
En los últimos cuatro años la Federación ha logrado la devolución o sustitución de sesenta y ocho de estos vehículos, cinco de ellos en 2005.
FACUA.org
España-11/01/2006
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Durante 2005, 527 conductores de toda España se han puesto en contacto con la Federación de Consumidores en Acción (FACUA) para poner de manifiesto los defectos de sus Peugeot 307, buena parte de los cuales están relacionados con disfunciones electrónicas que pu