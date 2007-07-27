FACUA reclama a la organizadora del concierto de Isabel Pantoja en Alicante que devuelva el importe de las entradas con la mayor celeridad
Recuerda a los afectados por la cancelación que tienen derecho a que se les reintegre el dinero íntegro.
FACUA.org
España-27/07/2007
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) reclama a Slamosta SL, empresa organizadora del concierto de Isabel Pantoja en Alicante, que reintegre el precio de las entradas a los consumidores con la mayor celeridad posible.
FACUA informa a los afectados por la sus