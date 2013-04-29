Nuestras accionesVulneran la legislación de defensa de los consumidores

FACUA reclama a las comunidades autónomas multas a una veintena de bancos por sus cláusulas suelo

Exige a las autoridades de protección al consumidor que asuman sus competencias sancionadoras ante uno de los mayores fraudes financieros que se han producido en España.

FACUA.org
España-29/04/2013
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FACUA-Consumidores en Acción reclama a las autoridades autonómicas de consumo que multen a una veintena de bancos por las cláusulas suelo de sus hipotecas.

La asociación ha remitido este lunes a los organismos competentes de las diecisiete comunidades autó

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