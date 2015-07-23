FACUA reclama al Banco de España multas por el cobro de doble comisión al sacar dinero de los cajeros
BBVA cobrará 2 euros a los usuarios no clientes que retiren efectivo de sus cajeros, mientras en muchos casos la entidad emisora de la tarjeta cobra ya por este servicio. La Caixa realiza esta práctica desde el pasado marzo.
FACUA.org
España-23/07/2015
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FACUA recuerda que los usuarios cuyas entidades bancarias les apliquen una comisión por la provisión de efectivo y ahora La Caixa y BBVA les cobre esta nueva comisión pueden reclamar la devolución. | Imagen: flickr.com/srzozo (CC BY 2.0)
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