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FACUA reclama al Banco de España multas por el cobro de doble comisión al sacar dinero de los cajeros

BBVA cobrará 2 euros a los usuarios no clientes que retiren efectivo de sus cajeros, mientras en muchos casos la entidad emisora de la tarjeta cobra ya por este servicio. La Caixa realiza esta práctica desde el pasado marzo.

FACUA.org
España-23/07/2015
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FACUA-Consumidores en Acción reclama al Banco de España que ejerza su labor de regulador y sancionador y tome medidas para garantizar que los usuarios no paguen dos comisiones por el mismo servicio. Este jueves

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