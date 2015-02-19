FACUA reclama al Gobierno que elimine las tasas judiciales y aclare el destino del dinero recaudado
Ante la respuesta del Ejecutivo en el Parlamento sobre el desconocimiento del fin de los más de 512 millones de euros que la tasa ha generado, la asociación recuerda que la norma se aprobó para financiar la justicia gratuita.
FACUA.org
España-19/02/2015
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