Nuestras acciones

FACUA reclama cambios legales para sancionar con dureza a las plataformas online de reventa de entradas

La asociación denuncia fraudes masivos en la venta de entradas para macroconciertos. Desaparecen de los canales oficiales minutos después del inicio de su venta. Pide controles a las autoridades autonómicas.

FACUA.org
España-31/01/2018
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

FACUA-Consumidores en Acción ha reclamado al Ministerio de Cultura que promueva cambios legales para sancionar con dureza a las plataformas online de reventa de entradas para espectáculos. Aunque la reventa no autorizada está prohibida en las normativas autonómicas, la

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos