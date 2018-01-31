FACUA reclama cambios legales para sancionar con dureza a las plataformas online de reventa de entradas
La asociación denuncia fraudes masivos en la venta de entradas para macroconciertos. Desaparecen de los canales oficiales minutos después del inicio de su venta. Pide controles a las autoridades autonómicas.
FACUA.org
España-31/01/2018
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