FACUA reclama la imposición de fianzas a las aerolíneas para responder ante los pasajeros si quiebran
La asociación destaca la desprotección en la que quedan los consumidores con vuelos pendientes afectados por el cese de actividad este jueves de la 'low cost' islandesa Wow Air.
FACUA.org
Internacional-02/04/2019
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Imagen: Flickr.com/nickraider (CC BY-SA 2.0).
FACUA-Consumidores en Acción reclama una modificación de la legislación estatal sobre navegación aérea para que ante la posible quiebra de cualquier aerolínea que opere en España éstas tengan que depositar una fianza en la administraci&oacut