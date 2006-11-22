FACUA reclama que las administraciones públicas protejan a los compradores que han actuado de buena fe en la compra de viviendas ilegales
Los usuarios afectados pueden recurrir al principio de fe pública registral, por el que se presupone la buena fe del comprador mientras no se pruebe que conocía la inexactitud del Registro.
FACUA.org
España-22/11/2006
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Ante las numerosas consultas recibidas en las últimas semanas por parte de usuarios que pueden verse afectados por la demolición de viviendas construidas ilegalmente, la Federación de Consumidores en Acción (FACUA) advierte que estos casos se pueden evitar administrati