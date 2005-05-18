FACUA recoge más de 22.000 firmas contra los sistemas anticopia y el canon en los CDs y DVDs vírgenes
La Federación se ha dirigido al Gobierno y todos los grupos del Congreso y el Senado para solicitar la modificación de la Ley de Propiedad Intelectual.
FACUA.org
España-18/05/2005
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Más de 22.000 usuarios se han sumado a la campaña de recogida de firmas puesta en marcha el pasado 30 de marzo por la Federación de Consumidores en Acción (FACUA) para reivindicar la modificación del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual a fin de ac