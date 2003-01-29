FACUA recomienda a los afectados del 'caso Opening' que dejen de pagar los créditos de inmediato
La Federación ha recibido hoy un aluvión de consultas y numerosas felicitaciones desde toda la geografía española dado el alcance nacional de las medidas cautelares.
FACUA.org
España-29/01/2003
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La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios (FACUA) recomienda a los afectados del caso Opening que dejen de pagar los créditos de inmediato. Asimismo, les aconseja que notifiquen a los bancos o cajas de ahorro donde tengan domiciliados los créditos la paralizaci