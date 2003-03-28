FACUA recopila denuncias de toda España contra las financieras que siguen cobrando los créditos del 'caso Opening'
FACUA estudia emprender una campaña de boicot contra las financieras que están incumpliendo las medidas cautelares que han paralizado el pago de los créditos a nivel nacional.
FACUA.org
España-28/03/2003
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