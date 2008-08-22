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FACUA recuerda que existe libertad para elegir el establecimiento en el que adquirir el material escolar

Insta a los padres a denunciar estas irregularidades en caso de que existan.

FACUA.org
España-22/08/2008
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FACUA-Consumidores en Acción recuerda a los padres que los colegios no pueden obligarles a adquirir los libros de texto, material ni uniforme escolar, en el caso de los centros concertados que dispongan del mismo, en ningún establecimiento concreto. En caso de producirse esta irregu

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