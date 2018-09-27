FACUA recuerda que Ryanair debe compensar a los afectados por la huelga
El Reglamento Europeo establece una serie de compensaciones por la cancelación de vuelos, que pueden ir desde los 250 euros hasta los 600 euros, en función del kilometraje del vuelo. Los tripulantes de cabina han anunciado que irán a la huelga este viernes 28 de septiembre.
FACUA.org
España-27/09/2018
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