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FACUA recuerda que Ryanair debe compensar a los afectados por la huelga

El Reglamento Europeo establece una serie de compensaciones por la cancelación de vuelos, que pueden ir desde los 250 euros hasta los 600 euros, en función del kilometraje del vuelo. Los tripulantes de cabina han anunciado que irán a la huelga este viernes 28 de septiembre.

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España-27/09/2018
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FACUA-Consumidores en Acción recuerda a todos los pasajeros que pudieran verse afectados por la nueva huelga de tripulantes de cabina de Ryanair que tienen derecho a compensaciones de al menos 250 euros y a la devolución del importe del billete y de los gastos que pudieran haber ten

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