FACUA renueva su página web sobre el caso Fórum y Afinsa
Ha incorporado una sección de noticias sobre la evolución del caso que cuenta también con su versión de titulares en formato RSS.
FACUA.org
España-25/03/2008
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
FACUA-Consumidores en Acción ha renovado su página web sobre el caso Fórum Filatélico y Afinsa para informar sobre sus actuaciones y la evolución de los procedimientos judiciales penales y concursales, en cumplimiento de los compromisos adoptados con sus socios.