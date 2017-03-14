Nuestras accionesPara informar a la ciudadanía sobre las hipotecas trampa

FACUA sale a la calle en 19 ciudades en el Día Mundial de los Derechos de los Consumidores

La asociación reclama a las autoridades estatales y autonómicas una mayor contundencia ante los cada vez más frecuentes fraudes masivos.

FACUA.org
España-14/03/2017
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FACUA-Consumidores en Acción saldrá a la calle este miércoles 15 de marzo en 19 ciudades españolas, donde distribuirá un folleto informativo centrado en cómo reclamar ante el fraude masivo de la cláusula suelo y otros asuntos relacionados con las h

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