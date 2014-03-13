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FACUA sale a la calle para celebrar el Día Mundial de los Derechos de los Consumidores #reyesdelfraude

Con motivo del 15 de marzo, la asociación repartirá la guía 'Te enseñamos cómo reclamar' para informar a los consumidores sobre sus derechos.

FACUA.org
España-13/03/2014
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Con motivo del Día Mundial de los Derechos de los Consumidores, el 15 de marzo, FACUA-Consumidores en Acción llama a la movilización ciudadana y a los gobiernos contra los fraudes y abusos de las empresas.

FACUA, con más de 122.000 socios, saldrá a la cal

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