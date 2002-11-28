FACUA sale a la calle para demandar la paralización de los créditos bancarios de Opening
Desarrolla en Cádiz, Granada, Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla las acciones convocadas por la Coordinadora Estatal de Afectados por Opening, de la que FACUA es miembro.
FACUA.org
Andalucía-28/11/2002
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La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) desarrolla en Andalucía la semana nacional de reivindicaciones convocada por la Coordinadora Estatal de Afectados por Opening para demandar la paralización de los créditos bancarios qu