FACUA Sevilla apoya la restitución del bonobús sin trasbordo de Tussam demandada por el Defensor del Ciudadano
La Asociación, que criticó la desaparición del título de viaje, considera que esta es una ocasión para comprobar si el Gobierno municipal da realmente el peso que merece a la figura que ha creado en esta legislatura.
FACUA.org
Sevilla-29/06/2005
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La Asociación de Consumidores en Acción de Sevilla-FACUA apoya la restitución del bonobús sin trasbordo de Transportes Urbanos de Sevilla (Tussam) demandada por el Defensor del Ciudadano del Ayuntamiento hispalense, Luis Pizarro.
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