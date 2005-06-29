Nuestras acciones

FACUA Sevilla apoya la restitución del bonobús sin trasbordo de Tussam demandada por el Defensor del Ciudadano

La Asociación, que criticó la desaparición del título de viaje, considera que esta es una ocasión para comprobar si el Gobierno municipal da realmente el peso que merece a la figura que ha creado en esta legislatura.

FACUA.org
Sevilla-29/06/2005
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

La Asociación de Consumidores en Acción de Sevilla-FACUA apoya la restitución del bonobús sin trasbordo de Transportes Urbanos de Sevilla (Tussam) demandada por el Defensor del Ciudadano del Ayuntamiento hispalense, Luis Pizarro.

FACUA Sevilla muestra su

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos