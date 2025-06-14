FACUA Sevilla celebra cuatro talleres sobre consumo responsable en colegios de la provincia
Los asistentes han podido conocer de primera mano la necesidad de afrontar un cambio de modelo de consumo que minimice el impacto de la crisis climática.
España-14/06/2025
FACUA Sevilla ha celebrado cuatro talleres sobre consumo responsable en diferentes colegios de la provincia.
Las charlas se han impartido en los Centros de Educación Infantil y Primaria Mariana Pineda, Pedro Garfías y Pinoflores, en Sevilla, y el CEIP San Sebastián, en Dos Hermanas. A