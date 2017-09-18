FACUA Sevilla critica que el plan de movilidad que prometió Espadas se retrase de nuevo, ahora hasta 2019
La asociación lamenta la tardanza por parte del Ayuntamiento en adjudicar la redacción de un proyecto que lleva sobre la mesa desde 2015, cuando el Gobierno municipal del PSOE lo anunció a bombo y platillo.
FACUA.org
Sevilla-18/09/2017
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FACUA Sevilla critica el retraso que acumula la puesta en marcha del plan de movilidad proyectado por el Ayuntamiento, que acaba de adjudicar la redacción de un proyecto que no verá la luz antes de 2019, es decir, cuatro años después de que Juan Espadas