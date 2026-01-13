FACUA Sevilla denuncia el deterioro y suciedad que sufre el parque infantil de la calle Castilla de la capital sevillana
La asociación ha exigido al Ayuntamiento que tome medidas para acondicionar las instalaciones de manera que permita un uso seguro para los menores.
FACUA.org
Sevilla-13/01/2026
FACUA Sevilla se ha dirigido al Ayuntamiento de Sevilla para instarle a tomar medidas para acondicionar adecuadamente el parque infantil de la calle Castilla de la capital debido al deterioro y suciedad que sufre la zona.
La asociación ha expuesto en un escrito al consistorio hispalens