FACUA Sevilla denuncia un año más deficiencias en la seguridad, higiene e información en la Plaza de Toros de La Maestranza
La Asociación reitera la existencia de estas irregularidades a la Consejería de Gobernación y pide medidas correctoras urgentes.
FACUA.org
Sevilla-22/03/2002
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La Asociación de Consumidores y Usuarios de Sevilla-FACUA ha denunciado ante el delegado provincial del Gobierno Andaluz una serie deficiencias durante el desarrollo de los espectáculos taurinos en la Plaza de Toros de La Maestranza de Sevilla que no garantizan las condiciones de se