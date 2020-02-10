FACUA Sevilla insta a Metro de Sevilla a compensar a los afectados por las averías ocurridas en enero
La asociación reclama a la empresa de transporte que informe del motivo de las interrupciones de servicio y que aclare qué medidas va a adoptar para que no se vuelvan a producir.
FACUA.org
Sevilla-10/02/2020
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Imagen: Junta de Andalucía.
FACUA Sevilla se ha dirigido a Metro de Sevilla para reclamarle que compense económicamente a los usuarios afectados por las interrupciones del servicio de transporte debido a averías en las catenarias de los trenes.
La asociación ha venido recibiendo numerosas quejas