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FACUA Sevilla logra que un socio cobre casi 3.000 euros del Ayuntamiento de Granada como indemnización tras sufrir una caída en la calle

Tuvo que permanecer casi dos meses de baja laboral.

FACUA.org
Sevilla-20/09/2007
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La Asociación de Consumidores en Acción de Sevilla-FACUA ha logrado que el Ayuntamiento de Granada indemnice a un socio con casi 3.000 euros tras sufrir una caída en plena calle de la ciudad andaluza debido a deficiencias en la vía pública de las que es responsa

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