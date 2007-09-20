FACUA Sevilla logra que un socio cobre casi 3.000 euros del Ayuntamiento de Granada como indemnización tras sufrir una caída en la calle
Tuvo que permanecer casi dos meses de baja laboral.
FACUA.org
Sevilla-20/09/2007
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