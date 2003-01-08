FACUA Sevilla logra una sanción de 30.000 euros contra Aguas del Huesna por aplicación ilegal de tarifas en dos localidades
Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía confirma la multa impuesta en 1997 por la entonces Consejería de Trabajo e Industria.
FACUA.org
Sevilla-08/01/2003
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Tras ocho años de acciones, la Asociación de Consumidores y Usuarios de Sevilla-FACUA ha logrado una sanción de 30.050 euros contra Aguas y Servicios del Huesna por aplicación ilegal de tarifas en las localidades de Cantillana y Villanueva del Río y Minas. Una s