FACUA Sevilla ofrece asesoramiento a los ayuntamientos afectados por el incendio de las Sierras de Sevilla y Huelva
La Asociación se solidariza con las zonas afectadas y ofrece su colaboración para aconsejar sobre las pérdidas de los usuarios.
FACUA.org
Sevilla-31/03/2003
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La Asociación de Consumidores y Usuarios de Sevilla-FACUA lamenta las pérdidas ocasionadas por el incendio que viene afectando a miles de vecinos de las Sierras de Sevilla y Huelva, y ofrece su colaboración a los ayuntamientos a través del asesoramiento en materia de c