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FACUA Sevilla ofrece seis consejos básicos para disfrutar de la Feria sin problemas

La Asociación espera que los servicios de inspección del Ayuntamiento de Sevilla actúen con eficacia frente a las irregularidades en materia de consumo.

FACUA.org
Sevilla-12/04/2002
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La Asociación de Consumidores y Usuarios de Sevilla-FACUA recomienda a los consumidores que ejerzan sus derechos ante los posibles abusos que puedan sufrir durante la Feria y espera que los servicios de inspección del Ayuntamiento de Sevilla actúen con eficacia frente a las i

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