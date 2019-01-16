FACUA Sevilla participa este jueves 17 de enero en una mesa redonda sobre las pensiones
La actividad 'Las Pensiones en Juego' será en el Teatro Duque de CCOO a las 17:30 horas. En ella, estarán Rosa Bergés (CCOO Andalucía), Antonio R. Torrijos (IU Sevilla), Mª Jesús Reina (FEVES-FPAAVV) y Manuel Baus (FACUA Sevilla).
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Sevilla-16/01/2019
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Imagen: Europa Press.
FACUA Sevilla participa este jueves 17 de enero en una mesa redonda sobre las pensiones bajo el nombre Las Pensiones en Juego en el Teatro Duque de Comisiones Obreras (CCOO) de Sevilla a las 17:30 horas.
En esta actividad, estarán Rosa Rosa Bergés (C