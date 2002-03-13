FACUA Sevilla pide a Sánchez Monteseirín que habilite espacios para los ensayos de las bandas de música a fin de evitar molestias a los vecinos
La Asociación considera que los lugares tradicionales de ensayo de las bandas colisionan con el desarrollo urbanístico que Sevilla ha experimentado en los últimos años.
FACUA.org
Sevilla-13/03/2002
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La Asociación de Consumidores y Usuarios de Sevilla-FACUA ha dirigido una carta al Alcalde de Sevilla, Alfredo Sánchez Monteseirín, para mostrar su preocupación por las quejas y consultas que viene recibiendo por parte de usuarios sevillanos sobre los ensayos de