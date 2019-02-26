FACUA solicita a Fomento que Renfe abone automáticamente las compensaciones por retraso o cancelación
La asociación entiende que, en el caso de haber pagado con tarjeta bancaria, no debería ser necesario que el usuario realice ninguna gestión adicional para recibir el importe, si desea hacerlo de esta forma.
FACUA.org
España-26/02/2019
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FACUA-Consumidores en Acción se ha dirigido al Ministerio de Fomento para solicitar que realice las gestiones necesarias para que Renfe abone automáticamente las compensaciones por retraso o cancelación de trenes a los usuarios, sin necesidad de que hagan ninguna gestió