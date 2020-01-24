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FACUA solicita al Gobierno de Navarra que normalice el tráfico en el parque comercial Galaria

Las inmediaciones del lugar sufren de forma constante atascos y retenciones, que se agravan en épocas de gran consumo entre la población, como en rebajas.

FACUA.org
Navarra-24/01/2020
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FACUA-Consumidores en Acción se ha dirigido al Gobierno de Navarra para solicitarle que tome las medidas que sean necesarias para normalizar el tráfico en las inmediaciones del parque comercial Galaria, situado en el municipio de Galar-Cordovilla.

La asociación, a trav

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