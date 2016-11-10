FACUA tacha de inmoral que las eléctricas aumenten beneficios mientras cortan la luz a gente sin recursos
La asociación reclama al nuevo ministro de Energía, Álvaro Nadal, que dé un giro a las políticas del Gobierno del PP en los últimos años, que sólo han provocado que se agraven las cifras de pobreza energética.
FACUA.org
España-10/11/2016
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