Nuestras accionesLa luz ha subido un 24% en los últimos seis meses

FACUA tacha de inmoral que las eléctricas aumenten beneficios mientras cortan la luz a gente sin recursos

La asociación reclama al nuevo ministro de Energía, Álvaro Nadal, que dé un giro a las políticas del Gobierno del PP en los últimos años, que sólo han provocado que se agraven las cifras de pobreza energética.

FACUA.org
España-10/11/2016
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

FACUA-Consumidores en Acción considera inmoral que las grandes eléctricas sigan cortando la luz por impago a familias sin recursos mientras vuelven a aumentar sus beneficios milmillonarios. Las tres principales

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos