Nuestras accionesYa investiga otra publicidad similar de la misma empresa

FACUA traslada a la Fiscalía un anuncio machista de la empresa de alquiler de coches Sixt

El 'spot' muestra a una mujer joven y voluptuosa en bikini que seduce a un hombre mayor, con sobrepeso y poco agraciado físicamente para quedarse con su coche, bajo el lema 'A España le encantan los alemanes'.

FACUA.org
España-18/05/2016
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FACUA-Consumidores en Acción ha trasladado a la Fiscalía de Valencia un anuncio en vídeo machista de la empresa de alquiler de vehículos Sixt para que la incluya en su investigación sobre otra campaña similar y su posible vulneración de la Ley Gene

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