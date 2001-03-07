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FACUA valora de forma positiva la fusión entre El Monte y Caja San Fernando

Reivindica la participación del Consejo de los Consumidores y Usuarios (CCU) de Andalucía en los órganos de gobierno de las cajas.

FACUA.org
Andalucía-07/03/2001
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La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) valora de forma positiva la fusión de El Monte y Caja San Fernando, considerando que se trata de una medida necesaria para competir con los grandes holdings bancarios recientemente creados.

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