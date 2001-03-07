FACUA valora de forma positiva la fusión entre El Monte y Caja San Fernando
Reivindica la participación del Consejo de los Consumidores y Usuarios (CCU) de Andalucía en los órganos de gobierno de las cajas.
FACUA.org
Andalucía-07/03/2001
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) valora de forma positiva la fusión de El Monte y Caja San Fernando, considerando que se trata de una medida necesaria para competir con los grandes holdings bancarios recientemente creados.