FACUA valora positivamente el anuncio de un Pacto del Agua, pero lamenta que surja ante la crisis de los trasvases
Pide que trate otros aspectos tan relevantes como la gestión de la demanda, la fijación de precios y la participación social.
FACUA.org
España-02/06/2008
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
FACUA-Consumidores en Acción valora de forma positiva el anuncio realizado hoy por la ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Elena Espinosa, por el que se compromete a poner en marcha un Pacto del Agua, aunque lamenta que se tome esta iniciativa sólo como consecue