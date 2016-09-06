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FACUA ve escandaloso que la Comunidad de Madrid subvencionara a Ausbanc con 6,2 millones en 12 años

La asociación está a la espera de que el Gobierno autonómico y el Ministerio de Sanidad entreguen a Pedraz toda la documentación sobre las subvenciones otorgadas a los negocios de Luis Pineda.

FACUA.org
España-06/09/2016
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FACUA-Consumidores en Acción considera escandaloso que la Comunidad de Madrid subvencionara a Ausbanc con 6,2 millones de euros entre 2001 y 2012 a través de partidas destinadas a entidades sin ánimo de lucro. La asociación denuncia que las falsas asociaciones de usuar

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