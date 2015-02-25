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FACUA ve impropias de un Estado aconfesional las reglas del Gobierno para aprobar Religión en las escuelas

Los alumnos deberán asumir el creacionismo y la incapacidad de ser felices si no creen en Dios.

FACUA.org
España-25/02/2015
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FACUA-Consumidores en Acción considera aberrantes e impropias de un Estado aconfesional las reglas impuestas por el Gobierno para aprobar la asignatura de Religión en la Enseñanza Primaria y la Educación Secundaria Obligatoria (ESO).

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